Formazione politica: sabato la scuola dei Riformatori

CAGLIARI - Parte sabato 25 febbraio la Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi e coordinata da Umberto Ticca. Oltre 200 gli iscritti al nuovo ciclo di lezioni promosse con l’obiettivo di alimentare la coscienza politica dei partecipanti fornendo una serie di strumenti utili per affrontare i temi legati all’attualità e per conoscere più da vicino i meccanismi che regolano la macchina regionale e quella nazionale. Un record scritto nei numeri dei partecipanti, che supera gli iscritti delle scorse edizioni (la Scuola di formazione taglia il nastro numero 4) e che testimonia l’attenzione crescente per la politica e i meccanismi che la governano. Tre giornate declinate su tre sabati – 25 febbraio, 18 marzo e 25 marzo – con ospiti di tutti gli schieramenti politici e temi variegati legati all’attualità e allo sviluppo futuro della Sardegna. L’appuntamento della prima giornata, sabato 25 febbraio, è a Cagliari – hotel Regina Margherita alle 9.00.



Ad aprire la mattinata di lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e del coordinatore della Scuola, Umberto Ticca, sarà il primo ospite, il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate, che presenterà il suo libro “Ultima fermata. Il grande intrigo della politica italiana” e dialogherà con la giornalista Rai Incoronata Boccia. Seguirà l’intervento di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione Fdi, che traccerà quelle che secondo lui sono le prospettive della Legislatura. Spazio poi alla comunicazione politica con Nicola Bonaccini e, a seguire, nuovamente la politica con Valentina Grippo, deputata di Azione, a cui sarà dato il compito di fotografare, dalla sua prospettiva, l’Italia di oggi e quella di domani.



Ad aprire e moderare il pomeriggio di lavori interamente dedicato alla sanità sarà Franco Meloni. Cinque gli ospiti in programma per il panel “Sanità di prossimità e telemedicina”. A Cagliari Giovanni Guizzetti, Responsabile servizio ingegneria clinica e Direttore Distretto Alto e Basso Pavese presso ASST di Pavia Lombardia, che parlerà della telemedicina a supporto del Governo del distretto socio sanitario portando l’esperienza della ASST Pavia; Annalisa Mele, medico di Medicina generale che toccherà il tema legato all’emergenza-urgenza. Con Giorgio Carboni, dg Asl Medio-Campidano, si cercheranno risposte alla domanda ‘Cosa accade oggi nei distretti socio sanitari della Sardegna?’.

A metà pomeriggio un altro ospite di rilievo: Milos Ajcevic, Professore di Ingegneria Biomedica, Università di Trieste, che spiegherà la differenza tra telemedicina e teleassistenza portando all’attenzione della platea l’esperienza diretta del Distretto diTrieste FVG. A chiudere Paolo Cannas, Direttore Generale ASL 3 Nuoro che, entrando da vicino nelle dinamiche della sanità sarda, racconterà gli importanti passi in avanti compiuti sul fronte della medicina di prossimità nella ASL 3 di Nuoro.