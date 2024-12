S.A. 27 febbraio 2023 Il romanzo di Alessandro De Roma ad Alghero L´appuntamento fa parte del calendario di anteprime di Dall´altra parte del mare, il Festival organizzato dall´Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Fondazione Alghero e della Regione Sardegna



ALGHERO - Giovedì 02 marzo alle 18,30 lo scrittore Alessandro De Roma sarà ospite della Libreria Cyrano per conversare con Ignazio Caruso del suo nuovissimo romanzo "Grande terra sommersa" (Fandango). L'appuntamento fa parte del calendario di anteprime di Dall'altra parte del mare, il Festival organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Fondazione Alghero e della Regione Sardegna. Alessandro De Roma (1970) è nato e vive in Sardegna, dove insegna storia e filosofia. Ha pubblicato i romanzi: Vita e morte di Ludovico Lauter (Il Maestrale 2007), La fine dei giorni (Il Maestrale 2008), Il primo passo nel bosco (Il Maestrale 2010), Quando tutto tace (Bompiani 2011), La mia maledizione (Einaudi 2014), Nessuno resta solo (Einaudi 2021). È fra gli autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014, con Francesco Abate, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga). I suoi libri sono stati tradotti in Francia dall’editore Gallimard.