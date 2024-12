S.A. 4 marzo 2023 Greco direttore illegittimo: Medici contro l´Asl L’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera, in un documento ufficiale e con lettera di un legale, invita il Direttore Generale della Asl Sassari a procedere «per la sostituzione del direttore del Presidio Alghero-Oieri per la mancanza dei requisiti di legge a ricoprire il suo ruolo»



ALGHERO - Non si fermano le turbolenze nella sanità locale ad Alghero. Dopo la polemica tra l'assessore Doria e il consigliere regionale Tedde sull'ospedale Marino, ad infiammare la piazza è l’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera che chiede la «revoca immediata di Gioacchino Greco da direttore di presidio e l'attivazione di nuove procedure concorsuali». In particolare, l’associazione nazionale in un documento ufficiale e con lettera di un legale, invita il direttore generale della Asl Sassari, Flavio Sensi, a procedere per la sostituzione «attingendo alla precedente procedura concorsuale Ats ancora valida, o tramite richiesta ad Ares di pubblicazione di nuovo concorso per l’Asl Sassari».



Secondo Anmco l'attuale direttore sostituto del Presidio Ospedaliero Unico Alghero-Ozieri, non avrebbe i requisiti di legge per il suo ruolo, che ricopre dal 2020 «a seguito di apposito bando di selezione (Del. DG ATS n.130 del 10/12/2020) e poi, alcuni mesi fa, tramite nuovo bando di selezione interna (Del. ASL Sassari n.469 del 22.09.2022)», poichè «non in possesso di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva né di specialità equipollente, né in possesso di esperienza di servizio decennale presso la Direzione medica di Presidio».



Nel documento vengono sottolineati con dovizia di particolari, tutti i passaggi salienti dell'iter. Anmco si rivolge anche all'assessore regionale Carlo Doria «affinché vengano richiamati i Direttori generali delle Asl a comportamenti rispettosi della norma e al fine dell’attivazione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, ciò sia per evitare il ripetersi di situazioni di illegittimità come quelle evidenziate nella presente nota sia al fine di garantire un migliore e più regolare funzionamento dei servizi sanitari regionali». E si appellano al direttore generale e delegato politico alla Sanità per un atto risolutivo; in caso contrario sono pronti a portare la discussione in tribunale: «questa Associazione Nazionale a tutela degli interessi legittimi dei propri iscritti e della categoria professionale che rappresenta, sarà costretta ad adire alle vie legali, informando tempestivamente l’Autorità giudiziaria della violazione delle leggi».