Jazz Opp, ritorna la rassegna al Verdi

SASSARI - Ritorna al teatro Verdi l’attesissimo appuntamento con la rassegna di produzioni originali “Jazz Op” organizzata dell’ associazione Blue Note Orchestra (ABNO) in collaborazione con Teatro e/o Musica. Ad aprire il cartellone sarà domenica 19 marzo con il consueto doppio concerto (ore 11 e ore 19) “OJS Meets Franco Ambrosetti”, progetto dedicato a Franco Ambrosetti, figura centrale della scena jazz internazionale.



Trombettista dal talento straordinario, autodidatta, cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato la carriera negli anni sessanta nel gruppo di suo padre, con cui si è esibito al Festival Jazz di Monterey nel 1967, proseguendo poi con un’incredibile serie di collaborazioni con alcuni tra i maggiori jazzisti mondiali, tra cui Michael Brecker, John Scofield e Mike Stern, ed una lunga collaborazione in studio con Mina. I concerti sassaresi suggellano il rapporto professionale e di amicizia tra il musicista svizzero ed il sassofonista, compositore e arrangiatore Gabriele Comeglio (che dirigerà l’OJS) per la quale ha arrangiato un programma antologico che racconta la meravigliosa carriera di Ambrosetti dagli esordi alle sue composizioni più recenti.



Nella foto: Franco Ambrosetti