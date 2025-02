S.A. 19:24 Jazz Op: il grande jazz torna al Verdi La rassegna prenderà il via domenica 16 marzo alle 11 e in replica alle 19 con “Gershwin’s Songs”, progetto dedicato alle canzoni di George Gershwin, arrangiate dal compositore Paolo Silvestri



SASSARI - Tre nuove produzioni originali per la XXII edizione della rassegna “JazzOp”, organizzata

dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica,

che presenta da marzo a maggio, al Teatro Verdi di Sassari tre doppi appuntamenti con il

grande jazz tra cui un concerto conclusivo che avrà come special guest il grande sassofonista e

compositore americano: Bobby Watson. Il progetto realizzato con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, prenderà il via domenica 16 marzo alle 11 e in replica alle 19 con “Gershwin’s Songs”, progetto dedicato alle canzoni di George Gershwin, arrangiate dal compositore Paolo Silvestri.



Domenica 30 marzo secondo doppio appuntamento al teatro Verdi (ore 11 e 19) con l’OJS,

diretta questa volta da Gavino Mele e impegnata nel progetto “My Favorite Tunes” un excursus

attraverso alcune delle tappe fondamentali del jazz, con brani di John Coltrane, Tom Harrell,

Charlie Parker. L’arrangiamento dei brani è stato curato da Luigi Giannatempo compositore che

ha collaborato con Paolo Fresu e Fabrizio Bosso. Nel nutrito programma anche le composizioni

del sassofonista Rosario Giuliani, ospite solista.



Gran finale di rassegna domenica 4 maggio (ore 11 e ore 19 ) con “OJS Meets Bobby Watson”,

produzione che vede l’OJS affiancata dal sassofonista e compositore americano Bobby Watson, a

pieno titolo uno dei grandi del jazz contemporaneo. Nella sua lunga carriera Watson è stato

direttore dei Jazz Messengers di Art Blakey, di cui è stato forza trainante per quattro anni e

quattordici album, ha suonato con Wynton e Branford Marsalis, Max Roach, George Coleman e

Betty Carter. Ha vinto una grande quantità di premi ed onorificenze in tutto il mondo ed è stato più

volte nominato per i Grammy Awards. Le sue composizioni sono state arrangiate per l’OJS dal

compositore e direttore Duccio Bertini, collaboratore di Arturo Sandoval, Scott Hamilton, Claudio

Fasoli e Flavio Boltro.