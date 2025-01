S.A. 15:00 Festival Abbabula: ad Alghero Brunori Sas Quella sarda sarà una delle 13 attesissime tappe del tour estivo, prima della sua partecipazione al festival di Sanremo. Appuntamento il 3 agosto all´anfiteatro Ivan Graziani



ALGHERO - Brunori Sas è il primo grande nome dell’edizione 2025 del Festival Abbabula, evento della grande estate sarda organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Alguer Summer festival e patrocinato dal MiC - Direzione Generale Spettacolo, dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione Sardegna. Quella sarda sarà una delle 13 attesissime tappe del tour estivo (L’Albero delle Noci - Tour Estate) del cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista italiano.



L’appuntamento è fissato per il 3 agosto 2025 (h 21.30) negli spazi aperti dell’anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero. Sarà un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva. Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani, e i due imperdibili appuntamenti live del 18 giugno al Circo Massimo di Roma e del 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori svela oggi le date del suo “L’albero delle noci - Tour Estate”, il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia.



Nella foto (di Chiara Mirelli): Brunori Sas