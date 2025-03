S.A. 18:16 La violinista Anna Tifu protagonista al Verdi L’artista sarà accompagnata dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi -Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma del concerto propone “Le quattro stagioni” di Vivaldi ricomposte da Max Richter”, Antiche danze per archi- suite 3 “ di Respighi e “Carmen fantasy” di De Sarasate”



SASSARI - Ritorna al Teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica”, con 7 appuntamenti che, tra marzo e aprile, porteranno sullo storico palco cittadino il meglio del concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, si caratterizza anche quest’anno per la presenza di artisti di fama mondiale e per proposte originali che uniscono la musica ad altre forme d’arte tra cui il teatro. Domani giovedì 6 marzo si inaugura con l'atteso concerto Il virtuoso violino che avrà come protagonista la violinista Anna Tifu.



Considerata una delle migliori violiniste della sua generazione, Anna Tifu ha iniziato a studiare il violino a soli 6 anni ed è salita sul palco per la prima volta a 8 anni vincendo per l’occasione il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. Aveva 11 anni al suo debutto come solista con l’Orchestra National de Pays de la Loire e 12 anni si è esibita per la prima volta alla Scala di Milano. La carriera della violinista sardo-rumena è costellata di numerosi premi internazionali e collaborazioni con orchestre e musicisti di fama mondiale. Il grande violinista Salvatore Accardo, suo insegnante e mentore, ha descritto Anna Tifu come un “talento straordinario”. L’artista sarà accompagnata dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi -Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma del concerto propone “Le quattro stagioni” di Vivaldi ricomposte da Max Richter”, Antiche danze per archi- suite 3 “ di Respighi e “Carmen fantasy” di De Sarasate”.



Nella foto: Anna Tifu