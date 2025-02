S.A. 19:06 Ad agosto lo show anni 90 ad Alghero Il 20 agosto, l’anfiteatro Ivan Graziani ospiterà il live show anni Novanta più grande del Paese, che proprio nella Riviera del Corallo ha fatto registrare negli scorsi anni diversi sold out



ALGHERO - Voglio Tornare Negli Anni 90 illuminerà ancora una volta il palco delll’Alguer Summer Festival, la kermesse estiva organizzata da Shining Production in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Ragazze Terribili e Roble Factory. Il 20 agosto, l’anfiteatro Ivan Graziani ospiterà il live show anni Novanta più grande del Paese, che proprio nella Riviera del Corallo ha fatto registrare negli scorsi anni diversi sold out.