S.A. 20 marzo 2023 I fratelli Troussov in concerto al Verdi La stagione organizzata dalla cooperativa Teatro e\o Musica prosegue venerdì 24 marzo alle 20,30 con un celebre duo violino e pianoforte formato dai fratelli Troussov uniti da un grande talento che li rende ambiti nelle più importanti sale concertistiche del mondo



SASSARI - Successo al teatro Verdi per l’originale concerto “Put ti miro” che ha visto sul palco del “Grandi Interpreti” un originale accostamento Monteverdi- Caravaggio. Sul palco i tableaux vivant caravaggeschi della compagnia “Teatri 35” hanno dato forma alle note Monteverdiane eseguite dal complesso strumentale “La venexiana” diretto da Gabriele Palomba. Ad affascinare il pubblico è stato anche lo storico dell’arte Stefano Zuffi con un attento excursus sull’arte pittorica caravaggesca. La stagione organizzata dalla cooperativa Teatro e\o Musica prosegue venerdì 24 marzo alle 20,30 con un celebre duo violino e pianoforte formato dai fratelli Troussov uniti da un grande talento che li rende ambiti nelle più importanti sale concertistiche del mondo.



Kirill Troussov è ora largamente riconosciuto come uno dei maggiori violinisti della sua generazione. Collabora con le più rinomate orchestre ed è ospite regolare dei festival più prestigiosi. La stampa internazionale ne ha lodato l’eleganza, la tecnica impeccabile, l’eccezionale sensibilità musicale e la bellezza delle sue sonorità. Anche Alexandra Troussova sta vivendo una carriera internazionale che l’ha portata a lavorare con direttori quali Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Antoni Wit. Collabora abitualmente come camerista con diversi artisti tra cui Frans Helmerson, Sarah Chang.



Accanto alle due stelle del firmamento internazionale l’appuntamento con la stagione de “I grandi interpreti” presenta anche un importante debutto quello del complesso strumentale stabile: Teatro Verdi Chamber Orchestra, appena costituito e in residenza al Teatro Verdi. Coordinatore e Konzertmeister della nuova orchestra è il maestro Guglielmo De Stasio. La compagine strumentale – dice il direttore artistico Stefano Mancini - nasce con il proposito di fornire ai solisti della stagione più prestigiosa organizzata dalla cooperativa la presenza di un’orchestra cameristica per proporre, oltre ai recital solistici, la letteratura musicale sinfonica”. Il programma della serata propone il “Concerto in Sol maggiore K 216” per violino e orchestra di Mozart, il “Concerto in Mi bemolle maggiore K 271” per pianoforte e orchestra di Mozart, il “Concerto in Re minore” per violino pianoforte e orchestra d’archi di Mendelssohn. I concerti inizieranno alle 20,30.