S.A. 31 marzo 2023 Concerto Banda Dalerci alla chiesa Misericordia Un percorso musicale che racconta la storia del Cristo venuto dal mare per trasmettere ai giovani le radici e la fede della comunità locale. Appuntamento lunedì 3 aprile



ALGHERO - In occasione della Settimana Santa la Banda Dalerci proporrà alla cittadinanza un momento di riflessione musicale intitolato

“Avant del Rei. Lo Sant Cristos de Alicante i los sons de la Setmana Santa de l’Alguer” che si terrà nella serata di lunedì 3 aprile, alle ore 20, presso la chiesa della Misericordia in Alghero.



L’evento nasce da una sempre più consolidata collaborazione con la Diocesi di Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia di Alghero, l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Alghero. Un percorso musicale che racconta la storia del Cristo venuto dal mare per trasmettere ai giovani le radici e la fede della comunità locale. Durante la serata interverranno: Don Paolo Sechi, direttore dell’ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Alghero-Bosa; Don Giampiero Piras, presidente della Confraternita della Misericordia di Alghero.