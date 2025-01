S.A. 3 aprile 2023 Vanessa Bissiri debutta all´Astra All´Astra arriva la multi-artista Vanessa Bissiri che, dopo una carriera fatta di teatro, danza e performance basate sullo studio della voce presenta per la prima volta in Sardegna “Empatica”, il suo album di debutto come cantautrice



SASSARI - Prosegue con successo la seconda edizione della rassegna Astrale che porta sul palco dell'Astra danza, musica, teatro e videoarte. Organizzata dal gruppo musicale Bertas, insieme a Botte e il Cilindro e S’Ala la rassegna Sostenuta dalla Regione, dal Ministero, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune nasce per valorizzare i talenti locali provenienti dai diversi ambiti artistici.



Giovedì 6 aprile alle 21 sul palco dell’Astra arriva la multi-artista Vanessa Bissiri che, dopo una carriera fatta di teatro, danza e performance basate sullo studio della voce presenta per la prima volta in Sardegna “Empatica”, il suo album di debutto come cantautrice, appena pubblicato. Con lei saranno sul palco: Sergio Rojas (basso), Mario Maeso (chitarra classica),Coco Sauvetre (batteria), Giancarlo Scevola (chitarra elettrica).



«“Empatica” - dice Bissiri - è una invito a saper conoscere ciò che ci circonda ad occhi chiusi. Quasi un manifesto, una dichiarazione, un monito, perché a guidarci siano i sensi, per restituire uno spazio al pensare del corpo, per guardare con la pelle». Nell’album si fondono atmosfere elettroniche con ritmi e suoni del mondo, che restituiscono un pugno di canzoni nostalgiche, visionarie, ridenti. Canzoni che invitano alla poesia, a una metamorfosi da ottenersi utilizzando più e più linguaggi: parole, immagini, musica e spazio.



Nella foto: Vanessa Bissiri