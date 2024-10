S.A. 12 aprile 2023 Chiude Ponte Fertilia: modifiche viabilità Temporanea chiusura al traffico nelle giornate del 18 e 19 aprile 2023 del Ponte di Fertilia per permettere l´installazione di moderni sistemi di monitoraggio



ALGHERO - Con ordinanza dirigenziale nr.145 del 6/4/2023 è disposta la temporanea chiusura al traffico nelle giornate del 18 e 19 aprile 2023 del Ponte di Fertilia per permettere l'installazione di moderni sistemi di monitoraggio. Si tratta di interventi programmati sulla struttura, finalizzati alla valutazione dello stato di conservazione e miglioramento complessivo della sicurezza.



In linea con le recenti direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, l’amministrazione comunale di Alghero ha programmato, finanziato e realizzato con risorse proprie, un intervento di manutenzione straordinaria delle arcate e dei paramenti murari, oltre che previsto l’implementazione di un sistema di monitoraggio statico in continuo della struttura, quale parte necessaria e complementare al citato intervento manutentivo e propedeutico alla predisposizione di ulteriori interventi di consolidamento strutturale. L’interdizione al traffico veicolare sarà totale, in ambo le direzioni, fatta eccezione per quello ciclo-pedonale.