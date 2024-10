S.A. 14 aprile 2023 Tennistavolo Sassari: derby in A2 e B2 Derby di A2 maschile con la Marcozzi tra due squadre già salve - la A2 e B2 maschili ottengono la salvezza anticipata, la B femminile domina il suo girone e anche la C femminile va ai playoff promozione



SASSARI - Si chiude sabato il campionato di A2 maschile col derby sardo: alle 16 nella palestra di Corso Cossiga il Tennistavolo Sassari riceve la Marcozzi Cagliari. Le due squadre sono già salve e non era così scontato nel durissimo girone A, decisamente superiore a quello B della stagione passata. Il match è una sorta di spareggio per la leadership isolana nella seconda serie visto che entrambe sono quarte a quota 11.



All'andata colpaccio della formazione sassarese per 4-2 con doppia vittoria di Marco Bressan su Lorenzo Martinalli e Massimo Ferrero , e un successo a testa per Marco Poma su Ferrero e Ganiyu Ashimiyu su Martinalli. Per la Marcozzi invece doppietta di Makanjuola Kazeem.



Anche nel girone F della B2 maschile i verdetti sono stati già emessi. Il Tennistavolo Sassari è salvo e ospita domenica alle 16 il fanalino di coda Muraverese che invece è già retrocesso. La vittoria serve alla squadra sassarese per confermare il quarto posto, mentre gli ospiti vogliono comunque onorare l'impegno. All'andata successo sassarese per 5-2 con tris di Segun Olawale e doppietta di Tonino Pinna.