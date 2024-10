S.A. 17 aprile 2023 Nuova rassegna musicale al Teatro Verdi Ad inaugurare il cartellone, pensato per presentare con esibizioni live le nuove produzioni discografiche, sarà questa sera il cantautore sassarese Stefano Cossiga



SASSARI - Ritorna al Teatro Verdi, dopo il successo dell’edizione invernale, la rassegna "CD Novità in Città" dedicata al mondo della discografia e curata da Marcello Cubeddu per la Cooperativa Teatro e/o musica. Ad inaugurare il cartellone, pensato per presentare con esibizioni live le nuove produzioni discografiche, sarà lunedì 17 aprile il cantautore sassarese Stefano Cossiga che, dopo il precedente "Moltitudine" (2016) pubblica il secondo disco solista autoprodotto "Mondostrano" (2023), composto di sette brani originali che hanno come filo conduttore uno sguardo introspettivo sul mondo.



Cossiga autore di tutti i brani (voce solista, chitarre, armonica e in alcuni brani pianoforte e basso), si è avvalso per la realizzazione del disco della collaborazione di Gavino Riva al basso, Fabrizio Cherubini alla batteria e percussioni e del contributo vocale di Daniela Cossiga. Il missaggio di Gianluca Gadau ha dato al progetto compattezza e armonia sonora. La foto di copertina è di Angela Piras, mentre l'interno e il retro sono di Marcello Tola.



Il secondo appuntamento (martedì 18 aprile) della rassegna presenta il progetto “In Cammino si aggiusta il Carro" di e con Luca Usai , autore e cantastorie e Matteo Gazzolo attore e scrittore. “Come giullari di Dio, - si legge nella presentazione- ispirati in libere girandole di musica e parole, come un tempo, in canti di spiritualità, senza mai sapere cosa accadrà, insieme, solo per Amore”. Luca Usai scrive, suona e canta brani originali per cuore, voce e chitarra che pubblica nei dischi e on line, Matteo Gazzolo scrive libri e recita suoni-diversi. Insieme si propongono in questo incontro un opus letterario- musicale in divenire dove entrambi si donano e si passano il testimone presentando le loro ultime opere e produzioni dal vivo: Il disco in formato USB vinyl card "Qui ed Ora" e il libro "La Vita Continua" 14 racconti sul karma.



A chiudere la rassegna sarà sabato 6 maggio “Bella Cantendi” nuovo disco del cantautore cagliaritano Andrea Andrillo scritto per ricordare Andrea, una ragazza trans colombiana barbaramente uccisa a bastonate a Roma. Alla produzione hanno partecipato diversi musicisti ed artisti Per la parte musicale la Brigata Stirner, Giacomo Deiana e Carmelo Pipitone. La copertina è della fotografa Sassarese Alessandra Garau e l’artwork interno al disco è del regista Giovanni Coda. Tutti i concerti inizieranno alle 21.



Nella foto: Gazzolo e Usai