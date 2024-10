S.A. 17 aprile 2023 Bambini e digitale: corso ad Alghero Il corso si terrà Martedì 18 e Mercoledì 19 Aprile, dalle 17:00 alle 19:30, presso l’agriturismo Sa Mandra. Si svilupperà in due moduli da due ore e mezza ciascuno



ALGHERO - È diventata la normalità vedere bambini e ragazzi sempre davanti ad uno schermo: al ristornate con il tablet, a scuola con il cellulare, a casa con giochi considerati educativi o videogame violenti. Purtroppo, si è totalmente ignari dei gravissimi danni permanenti che causa l’utilizzo eccessivo di smartphone e tablet: crea dipendenza, compromette lo sviluppo delle loro risorse neuronali, li rende apatici, svogliati e compromette sia il rendimento scolastico che la socializzazione.



È stato un processo così veloce e forte che non abbiamo avuto il tempo di abituarci, anziché utilizzarli li subiscono. Da una parte la scuola tratta in maniera marginale questi temi, dall’altra i genitori non conoscono le piattaforme che frequentano i figli o gli effetti negativi che causano. Nel mezzo, i figli, che si trovano da soli ad affrontare piattaforme e social che lottano ogni giorno per la loro attenzione e il loro tempo, sfruttando la neuroscienza e le leve psicologiche. Il corso è rivolto ai genitori di bambini sotto i 13 anni ed è svolto dal coach di benessere digitale Gavino Puggioni. Il corso si terrà Martedì 18 e Mercoledì 19 Aprile, dalle 17:00 alle 19:30, presso l’agriturismo Sa Mandra. Si svilupperà in due moduli da due ore e mezza ciascuno.