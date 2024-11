Cor 22 aprile 2023 Fabrizio Bosso: concerti a Cagliari e Alghero Universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, Fabrizio Bosso arriva in Sardegna giovedì 27 e venerdì 28 aprile per una doppietta di concerti organizzati da The Jazz Club Network



ALGHERO - Universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, Fabrizio Bosso arriva in Sardegna giovedì 27 e venerdì 28 aprile per una doppietta di concerti organizzati da The Jazz Club Network, la rassegna firmata CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con Associazione culturale Il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola. Accompagnato da un quartetto straordinario che vede Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, il musicista torinese porta giovedì 27 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21) e venerdì 28 aprile al Poco Loco di Alghero (ore 22), il nuovo e già acclamato disco “We Wonder”, un omaggio al genio musicale di Stevie Wonder.



L’energia e la vitalità di uno degli artisti più iconici della musica internazionale, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e prezioso questo progetto discografico, tra i live più attesi del cartellone del cartellone firmato da Jazz Club Network. È davvero un Fabrizio Bosso “felicissimo”, quello che arriva sull’Isola con il doppio live di “We Wonder”: suo idolo sin da quando ha cominciato a suonare le prime note alla tromba, Bosso rinnova con questo nuovo progetto anche la scelta fatta quando era poco più che adolescente, ovvero, diventare musicista.