S.A. 26 aprile 2023 Il pianista Pulina al Verdi Venerdì 28 aprile alle 20,30 il gruppo strumentale di Teatro e/o musica con Federico Pulina al pianoforte sarà diretto da Andrea Ivaldi



SASSARI - Prosegue al teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “I Grandi Interpreti della Musica” che con un ottimo riscontro di pubblico sta portando sullo storico palco cittadino il grande concertismo internazionale. Il programma è organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Venerdì 28 aprile alle 20,30 il gruppo strumentale di Teatro e/o musica con Federico Pulina al pianoforte sarà diretto da Andrea Ivaldi: musicista che all’attività pianistica in ambito internazionale in veste di solista, affianca da sempre la musica da camera e la direzione di orchestra. Il concerto è un omaggio a Gyorgy Ligeti nel centenario della nascita. Il compositore ungherese naturalizzato austriaco è considerato uno fra i più grandi compositori di musica del XX secolo.



La sua produzione va essenzialmente annoverata nell'ambito della musica contemporanea, ma al grande pubblico è probabilmente più noto per vari suoi brani che caratterizzano in modo rilevante i film di Stanley Kubrick come “2001: Odissea nello spazio”, “Shining” e “Eyes Wide Shut”. Sul palco il pianista Federico Pulina , spesso invitato in qualità di solista e camerista in prestigiose rassegne di musica in Italia e all’estero. Il programma della serata propone di Gyorgy Ligeti: 6 bagatelle per quintetto di fiati (1953), Kammerkonzert (1969), Concerto per pianoforte e orchestra (1985-1988).



Nella foto: il pianista Federico Pulina