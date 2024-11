Cor 29 aprile 2023 Raffaello Moretti in Sala Sassu Prosegue con ottimo riscontro di pubblico nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de "I concerti di primavera". Concerto martedì 2 maggio alle 20,30 vede sul palco un giovane talento sardo, di solida formazione e dalla splendida carriera ormai avviata, il pianista Raffaello Moretti



SASSARI - Prosegue con ottimo riscontro di pubblico nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de "I concerti di primavera". La più longeva rassegna cameristica cittadina è organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa e col patrocinio e il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il concerto previsto per martedì 2 maggio alle 20,30 vede sul palco un giovane talento sardo, di solida formazione e dalla splendida carriera ormai avviata, il pianista Raffaello Moretti.



Raffaello (all'anagrafe Raffaele) Moretti, diplomatosi a soli 18 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "Canepa", si è perfezionato prima a Parigi col grande Aldo Ciccolini e Marie Françoise Bucquet, poi a Barcellona (Master triennale presso l'Academia Marshall) con Alicia de Larrocha e a Londra (Master biennale presso la Royal Academy of Music) con Tatiana Sarkissova.



E' vincitore di Primo Premio Assoluto in diversi Concorsi Internazionali (tra cui Moncalieri e Mondovì) tiene regolarmente concerti in prestigiose sale in tutta Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, USA, Messico e Argentina. Ha inoltre collaborato per diversi anni con il famoso Quintetto de I Solisti Aquilani. Il programma della serata è di notevole impegno e interesse, propone musiche di Claude Debussy “Preludi, I Libro”, Igor Stravinsky “4 STUDI”, di Johann Sebastian Bach “Fantasia e Fuga Bwv 904”, Modest Mussorgsky “Quadri di una esposizione”.