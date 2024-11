Cor 5 maggio 2023 Travolto mentre attraversa: tragedia a Sassari Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì nel centro storico di Sassari, dove un uomo è morto mentre stava attraversando la strada all´altezza di via Gazometro: Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto



SASSARI - Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì nel centro storico di Sassari, dove un uomo, Giovanni Fiori di 78 anni, è morto mentre stava attraversando la strada all'altezza di via Gazometro. E' stato travolto da un Beverly 300 guidato da un 35enne. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: soccorso da una equipe del 118, il pensionato è arrivato cosciente all'ospedale Santissima Annunziata, in codice rosso, ma dopo pochi minuti è deceduto. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia locale di Sassari.