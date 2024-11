S.A. 8 maggio 2023 Tennistavolo Sassari: squadra femminile in A2 Il Tennistavolo Sassari vince anche i playoff nel concentramento di Terni e vola in A2. Doppietta di Claudia Caragea su Xu Tiyan e Caramagna con un secco 3-0, una vittoria a testa per la giovanissima Laura Pinna su Antonioli, sempre per 3-0, e di Stanislava Burenina su Caramagna, sempre per 3-0



SASSARI - Dopo aver vinto il girone di B femminile, il Tennistavolo Sassari vince anche i playoff nel concentramento di Terni e vola in A2. Ha infatti vinto sabato il girone di qualificazione alla finale, superando l'Enjoy Torino 4-1. Doppietta di Claudia Caragea su Xu Tiyan e Caramagna con un secco 3-0, una vittoria a testa per la giovanissima Laura Pinna su Antonioli, sempre per 3-0, e di Stanislava Burenina su Caramagna, sempre per 3-0.



Pareggio invece nel secondo match contro il Castello: 3-3, grazie alle vittorie di Elena Rozanova e Burenina su de Bianchi per 3-0 e a quella di Caragea su Rojas, sempre per 3-0. La formazione allenata da Sandro Poma ha poi vinto domenica anche il girone S, quello finale. Altro 4-1, questa volta contro le liguri dell'Athletic Club, in virtù delle doppiette di Caragea contro Supranova (3-2) e Collia (3-1) e di Burenina su Mirisola (3-0) e Supranova (3-1). Quindi il pareggio nel match contro il Molfetta per 3-3. Una vittoria a testa per Pinna, Caragea ed Elena Rozanova. Una volta sul 3-0 con la promozione ormai matematica, la formazione sassarese si è rilassata concedendo qualcosa alle avversarie.



Si chiude quindi una stagione davvero trionfale per la squadra femminile di punta del tennistavolo Sassari che non ha mai perso un incontro: 9 vittorie e un pareggio in campionato e una vittoria e un pareggio nei playoff. Dalla stagione prossima quindi il club sassarese avrà quindi una squadra sia nella A2 maschile, che ha ottenuto la salvezza, sia nella A2 femminile. Senza dimenticare le formazioni della A2 paralimpica, che fanno della società del presidente Marcello Cilloco una delle più complete a livello nazionale.