S.A. 10 maggio 2023 I primi artisti del festival Musica sulle Bocche Scoperto dal leggendario Quincy Jones, l’artista si esibirà con Yarel Hernandez al contrabbasso e Michael Olivera alla batteria e percussioni, per un concerto che si preannuncia tra i più interessanti dell’estate musicale sarda



CASTELSARDO - Anche quest’anno il festival Musica sulle Bocche, giunto alla sua ventitreesima edizione, proporrà un cartellone di grande interesse, con artisti che da tutto il mondo animeranno i centri del nord Sardegna per un mese, quello di agosto, all’insegna del jazz e della musica di qualità. Un programma ricco di appuntamenti che sarà presto presentato e in cui spiccherà il concerto del trio del pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez, in programma a Castelsardo venerdì 18 agosto. “Scoperto da Quincy Jones, che lo ha subito voluto come suo collaboratore, Rodriguez è un grandissimo pianista, capace di fondere la straordinaria tradizione cubana con le tendenze più innovative del jazz moderno”, spiega il direttore artistico del festival, Enzo Favata.



A Castelsardo Rodriguez si esibirà accompagnato da Yarel Hernandez al contrabbasso e Michael Olivera alla batteria e percussioni per un concerto che si preannuncia tra i più interessanti dell’estate musicale sarda. Trentotto anni, Rodriguez ha alle sue spalle solidi studi classici al conservatorio de L’Avana. La svolta jazz per lui è stata però fulminante e subito coronata da successo. Selezionato nel 2006 per un concorso a Montreaux, qui è stato scoperto dal leggendario Quincy Jones, che lo ha voluto subito al suo fianco. “Quincy ha influenzato la mia vita in tanti modi positivi: è il mio mentore e il musicista più aperto che conosca. La sua influenza mi ha reso una persona migliore oltre che un musicista migliore” dice oggi Rodriguez.



Nel 2009 la scelta di trasferirsi negli Usa è stata preludio di un decennio di successi, costellati da tre album (“Sounds of Space” del 2011, “The Invasion Parade” del 2014, e “Tocororo” del 2016) nei quali Rodriguez ha messo in mostra la sua passione per l'improvvisazione, resa ancora più evidente nei suoi famosi video di cover che hanno collezionato milioni di visualizzazioni sui suoi canali di social media. "The Little Dream" del 2018 e “Duologue” dell’anno successivo sono i suoi ultimi lavori in studio, ma è dal vivo che Rodriguez conferma il suo straordinario talento, capace di regalare emozioni vere. Le stesse che potranno vivere gli spettatori a Castelsardo il prossimo 18 agosto.



Nella foto: il trio del pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez