Week end con forti piogge in Sardenya: si attivca l´allerta gialla. Ad Alghero le previsioni per sbato e domenica sono in miglioramento Successivamente si prevedono una serie di cicloni fino alla fine del mese Week end con forti piogge in Sardenya: si attivca l´allerta gialla. Ad Alghero le previsioni per sbato e domenica sono in miglioramento Successivamente si prevedono una serie di cicloni fino alla fine del mese • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat