S.A. 21 maggio 2023 Dinamo vince gara 4 e vola in semifinale La formazione sassarese ha superato in casa Venezia per 87-83. Ora affronterà l´Olimpia Milano che ha eliminato Pesaro



SASSARI - La Dinamo gioca una partita straordinaria, conduce per oltre 38’, difende e vince la quarta sfida contro la Reyer Venezia e accedendo alla semifinale contro Milano. Davanti al suo grande pubblico del PalSerradimigni la Dinano chiude 87-83 e scrive un’altra pagina di storia. Grandi prestazioni per Dowe, Kruslin e Gentile, fondamentale Treier. Adesso la semifinale contro Milano, che ha eliminato Pesaro.



Massimo Chessa alle 400 partite in carriera con la maglia della Dinamo, bellissima coreografia iniziale per Jack Devecchi che chiuderà dopo 17 stagione consecutive con il Banco e di tutto il pubblico, ancora da brividi nel trasmettere emozioni. Kruslin a 1 punto dai 1000 segnati in maglia biancoblu, mentre Bendzius è a 11 da quota 2000 per diventare il 3° marcatore di tutti i tempi della storia di Sassari.



DINAMO – VENEZIA 87-83 (24-25/ 45-33 / 60-53)