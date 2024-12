Cor 28 maggio 2023 16enne scende dall´auto e viene travolto È sceso dall’auto sulla strada per Alghero e un’altra macchina l’ha travolto. Adesso si trova in fin di vita. Sul posto è atterrato l’elisoccorso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente



ALGHERO - Tragico incidente questa mattina (domenica) sulla Alghero-Sassari, nel tratto che da Olmedo porta in Riviera del Corallo. Ad avere la peggio un 16enne: È sceso dall’auto che ha avuto un guasto e un’altra macchina l’ha travolto. Adesso si trova in fin di vita. Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il giovane in condizioni gravissime al Santissima Annunziata di Sassari. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.