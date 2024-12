S.A. 29 maggio 2023 Festival Mediterraneo al Sacro Cuore Martedì 30 maggio il Festival del Mediterraneo organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica, sotto la direzione artistica del Maestro Ugo Spanu



SASSARI - Sarà la “Toccata in re minore 565” di Bach ad aprire la serata di domani 30 maggio nella Basilica Sacro Cuore di Sassari. Appuntamento alle 20:30 con pianoforte e organo. L’organo Tamburini del 1972, l’organo a trasmissione meccanica più grande dell’isola, sarà suonato da Davide Mariano, classe 1988, noto solista e pluripremiato organista a livello internazionale. Davide Mariano si è laureato con lode in organo, cembalo e direzione presso i Conservatori e le Università della Musica di Campobasso, Vienna, Parigi, Linz. Ha collaborato con orchestre come Radio-Symphonieorchester Wien, Wiener Akademie, Tokyo Symphony, Louisiana Philharmonic Orchestra, Musica Angelica Los Angeles.



La serata sarà arricchita dal pianoforte di Sinziana Denise Mircea che accompagnerà l’organo suonato da Mariano, ma si esibirà anche in brani per pianoforte solo come nell’omaggio a Benedetto Marcello con l’ “Anonimo Veneziano”. Omaggio a Benedetto Marcello anche dalla voce di Roberta Serra che si esibirà ne "La Pastorella" e in altre cantate.



Anche domani sera ogni partecipante sarà accompagnato alla serata dalla guida all’ascolto. L’attenzione di ArteinMusica alla comprensione e al coinvolgimento degli spettatori è nota e la presentazione della serata da parte di Carmela Mura Monfardino è proprio per questo arricchita da dettagli utili a far capire ciò che c’è dietro ogni singola nota. Il Festival del Mediterraneo 2023, organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Programma Salude E Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione Alghero, Comune di Alghero.