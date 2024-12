Cor 1 giugno 2023 Tottubella ricorda Martina Berluti Sport equestri, musica e solidarietà in ricordo di Martina Berluti, venerdì 2 giugno a Tottubella giornata-evento in memoria della giovanissima amazzone morta l´estate scorsa



TOTTUBELLA - Il 3 giugno Martina Berluti avrebbe compiuto 18 anni, ma la giovane campionessa di Endurance ha perso la vita il 27 agosto dopo una caduta da cavallo mentre si allenava. La famiglia di Martina, per tenere vivo il suo ricordo e per incentivare i giovani allo sport, ha fondato un’associazione di promozione sociale che ha l’obiettivo di aiutare, con borse di studio e sussidi, i ragazzi che praticano sport. L'associazione Culturale di Promozione Sociale Santa Maria Regina ne sposa gli intenti e col patrocinio della Fise Sardegna organizza per venerdì 2 giugno una giornata che servirà non solo a raccogliere fondi per l'associazione “Martina Berluti” ma per vivere col sorriso all'aria aperta come amava fare la giovane amazzone. La manifestazione, chiamata “Con Martina nel cuore” si terrà a Tottubella in piazza Orosei e Don Giovanni Sanna con inizio alle 8.