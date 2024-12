S.A. 19 giugno 2023 Festa della Musica: si parte martedì Festa che vedrà Alghero assoluta protagonista in Italia, con una settimana intera di eventi. Si parte martedì 20 giugno con le celebrazioni dei 75 anni dell´Istituto Musicale G. Verdi. Enrico Rava testimonial



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per l'edizione numero 29 della Festa della Musica. 720 le città coinvolte, 45.000 artisti per 9.000 eventi gratuiti in tutta Italia. La Festa della Musica 2023 è organizzata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica che vede la compartecipazione della Commissione Europea Rappresentanza Italiana, del Mic, del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il partenariato della Rai e la collaborazione della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Come ogni anno la Festa ha un suo filo conduttore, quello del 2023 è la Sicurezza stradale, con lo slogan "Vivi la Vita".



Festa che vedrà Alghero assoluta protagonista in Italia, con una settimana intera di eventi. Si parte martedì 20 giugno con le celebrazioni dei 75 anni dell'Istituto Musicale G. Verdi. La Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale propongono sette giorni intensi che faranno da cornice all'evento clou del 21 giugno col jazzista italiano Enrico Rava, testimonial nazionale del 2023. Si parte martedì 20 giugno con le celebrazioni dei 75 anni del Verdi alle ore 20.30 con i Clarsech Ensamble della tradizione popolare irlandese, inglese, scozzese e bretone, brani dal sapore medioevale, ma anche musiche della tradizione popolare sarda, sudamericana e brani classici. L'appuntamento è al Teatro Civico Gavì Ballero.



Nella foto: Enrico Rava