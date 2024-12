Chiude Musicando per la città a Porto Torres

S.A. 19 giugno 2023 Chiude Musicando per la cittą a Porto Torres Un evento da non perdere che riunirą docenti, amici e giovani talenti della scuola per celebrare l´amore per la musica e il talento della nostra comunitą



PORTO TORRES - Si conclude il 21 giugno alle 20.30 la stagione concertistica di "Musicando per la cittą" organizzata dall'associazione di Porto Torres "Musicando Insieme". Nel giorno della festa della musica, al Teatro "A. Parodi" di Porto Torres si esibiranno i docenti della Scuola Civica di Musica tra cui Maria Luisa Congiu, Pina Muroni, Alessandro Canu, Massimo Cossu, Giuseppe Loriga, Gianni Gadau e gli allievi del corso di canto. Un evento da non perdere che riunirą docenti, amici e giovani talenti della scuola per celebrare l'amore per la musica e il talento della nostra comunitą.



Gli ospiti speciali della serata saranno i "Doc Sound". Noti per le loro eccezionali performance dal vivo e capaci di incantare il pubblico con la loro energia travolgente e il loro talento ineguagliabile, saranno gli ospiti d'onore di questa serata, regalandoci un'esperienza musicale indimenticabile. Sulla scia della grande partecipazione del pubblico a tutti gli eventi, l'associazione Musicando Insieme si prepara alla stagione estiva con la rassegna "Musica&Natura", a partire dal 22 luglio con 22 concerti tra la Basilica di S.Gavino, la Chiesa di Balai Vicino, Alghero e Tenuta Li Lioni.