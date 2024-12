S.A. 21 giugno 2023 Continuità aerei: la guerra dei numeri I deputati sardi Francesca Ghirra dei Progressisti e Silvio Lai del Partito Democratico denunciano il calo dei passeggeri a causa dei bandi pubblicati dalla regione negli ultimi anni. La replica dell'assessore Moro



«Quanto emerso ieri durante le audizioni nella Commissione Trasporti della Camera del dott. Pippobello (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) e del dott. Piga (Sogaer Spa Aeroporto di Cagliari Elmas) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla continuità territoriale dimostra il fallimento della giunta Solinas nella gestione del sistema dei trasporti aerei in Sardegna. I dati presentati mostrano una forte riduzione su Cagliari dei passeggeri che hanno volato in continuità, quasi il 20% in meno, nonostante il maggior numero di posti disponibili» spiegano i deputati sardi Francesca Ghirra dei Progressisti e Silvio Lai del Partito Democratico.



«Il fatto é legato ai due bandi emanati dalla Giunta di sardoleghista, che ha diminuito le fasce orarie da 6 a 3 su Fiumicino e da 4 a 3 su Milano Linate. Rispetto al 2019 con la giunta Pigliaru, nel 2023 su Fiumicino i voli si sono ridotti del 17% e su Milano addirittura del 32,5%. Da Roma a Cagliari non si vola tra le 11 e le 17 e su Alghero non si vola dalle 14 alle 21, buchi di 6-7 ore che non si erano mai visti. Con in più una compagnia aerea su Alghero che non vende i biglietti nelle 3 ore precedenti il volo. La Regione non interviene in nessun modo per garantire l'aumento dei voli, consentendo così alle compagnie che non gestiscono la continuità di proporre voli a cifre folli. C'è abbastanza materiale per dire che il fallimento della Giunta di destra è totale ed è certificato anche dai tecnici» è emerso durante la riunione della IX Commissione.



Pronta la replica della Regione Sardegna attraverso l'assessore ai Trasporti Antonio Moro: paragonare i dati del traffico aereo in Sardegna nell’anno in corso escludendo tra l’altro quelli della stagione estiva appena incominciata, con i dati dell’anno record 2019 (oltre nove milioni di passeggeri complessivamente, con Cagliari 4.747.806, Alghero 1.390.379 e Olbia 2.978.769) che ha preceduto il tracollo del trasporto aereo nell’Isola, in Italia (tra il 2020 e il 2019 si sono persi 110 milioni di passeggeri) e nel mondo, a causa della pandemia da Covid, è infatti incongruo e fuorviante, perché raffronta tra loro entità non commensurabili e non paragonabili.



«A scanso di equivoci e per amore della verità, si riportano di seguito dati congrui, certi e paragonabili, che dimostrano l’incremento dei passeggeri, dei posti volo offerti e del numero dei voli in continuità territoriale nell’aeroporto di Cagliari nel periodo gennaio-maggio 2023, rispetto all’analogo periodo 2022: Cagliari-Fiumicino +30,79% di passeggeri, +7,98% di posti offerti e +6,42% di voli; Cagliari-Linate +23,02% di passeggeri, +8.98% di posti offerti e + 11,78% di voli. Sono inoltre confermate – conclude l’assessore Moro – le tre fasce orarie per i voli in continuità: mattina (6.00-9.00), centrale (10.00-18.00) e sera (18.30-24.00) con uno scostamento di più o meno trenta minuti».