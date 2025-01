Marco Vuchic 23 giugno 2023 Grandissimo Niccolò Fabi a Lo Quarter Il cantautore romano protagonista in solitario nell´anteprima della 25^ edizione del Festival Abbabula organizzato da Le Ragazze Terribili



ALGHERO - E' stato un concerto intimo e davvero toccante, quello andato in scena ieri sera a Lo Quarter di Alghero, nell'ambito della 25^ edizione dell'Abbabula Festival 2023, organizzato da Le Ragazze Terribili con la collaborazione di Fondazione Alghero. Ad aprire la lunga serie di manifestazioni che continueranno nel mese di agosto è stato il cantautore romano Niccolò Fabi che, con sapiente maestria, è riuscito ad emozionare il numeroso pubblico presente all'evento. Meno di venti canzoni sono bastate per toccare in profondità l'anima dei fan, sempre pronti ad accompagnare gli incredibili testi, cantando e battendo ritmicamente le mani. Una partecipazione sentita che ha evidenziato quanto le canzoni di Fabi siano ormai parte integrale di chi ama la sua musica.



Durante la serata, sono stati proposti brani di nicchia, quelli che, a detta dell'autore, non hanno avuto lo stesso successo di altri e, per tale motivo, particolarmente bisognosi di essere scelti e ripresentati al giudizio del pubblico. Un concerto solista che ha messo in evidenza il talento musicale di Niccolò Fabi, abile nell'accompagnarsi con il pianoforte e con diversi tipi di chitarre, sia acustiche che elettriche, il tutto amalgamato da un sapiente uso della voce. L'ultima canzone in scaletta “Lasciarsi un giorno a Roma” ha mandato in visibilio il pubblico che si è accalcato sotto il palco per dimostrare al cantante romano tutto l'affetto possibile.



Scontata la richiesta del bis a cui Niccolo Fabi non si è negato proponendo uno dei suoi brani più importanti, “Lontano da me”. Dopo questa prima formidabile anticipazione, il Festival Abbabula continuerà nel mese di Agosto e vedrà protagonisti Francesca Michelin il 2 agosto (Lo Quarter), The Zen Circus e Verdena il 4 agosto (Anfiteatro “Ivan Graziani”), La Dame Blanche l'8 agosto (Lo Quarter), Stefano Bollani il 9 agosto (Lo Quarter), Tazenda il 10 agosto (Grotte di Nettuno), Mannarino l'11 agosto (Anfiteatro “Ivan Graziani”) e il 12 agosto i messicani Son Rompe Pera, luogo di esibizione ancora segretissimo.



Nella foto: un momento del concerto di Niccolò Fabi ad Alghero