7/1/2025 Chirurgia pediatrica, liste d´attesa in quattro mesi Tecniche avanzate e diagnosi tempestive migliorano il percorso di cura, puntando al benessere dei piccoli pazienti. Dal 10 gennaio sarà attivo a Olbia un ambulatorio chirurgico con i medici dell´Aou di Sassari. Il 15 gennaio in arrivo un nuovo professore associato in Neurochirurgia, esperto anche in tumori pediatrici