Cor 6 luglio 2023 Faccia a faccia Udc-Riformatori

Un incontro cordiale e soprattutto proficuo, con un interessante scambio di idee sulle sfide future che la città di Alghero dovrà affrontare da qui ai prossimi mesi, in un’ottica di crescita complessiva. «Una volta conclusi gli incontri con le forze della città, apriremo la nostra sede ai cittadini, per raccogliere e sintetizzare alcune proposte e per renderli reali protagonisti della vita pubblica»” commenta il capogruppo in Consiglio Alberto Bamonti. ALGHERO - Dopo gli incontri con Fratelli d´Italia Sardegna al Centro 20.20 , con gli ex amministratori Cacciotto, Piras, Esposito e Sartore e col portavoce locale di Azione, Gavino Tanchis [ LEGGI ], ieri Alberto Bamonti e Pier Paolo Carta hanno incontrato nella sede di Via Verdi ad Alghero i rappresentanti dell'Udc, Lelle Salvatore e Nina Ansini.Un incontro cordiale e soprattutto proficuo, con un interessante scambio di idee sulle sfide future che la città di Alghero dovrà affrontare da qui ai prossimi mesi, in un’ottica di crescita complessiva. «Una volta conclusi gli incontri con le forze della città, apriremo la nostra sede ai cittadini, per raccogliere e sintetizzare alcune proposte e per renderli reali protagonisti della vita pubblica»” commenta il capogruppo in Consiglio Alberto Bamonti.