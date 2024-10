S.A. 10 luglio 2023 Concerto al Chiostro di Alghero Questa sera, lunedì 10 nuovo concerto ad Alghero. Al chiostro di San Francesco gli allievi dei Conservatori di Sassari e Cagliari



ALGHERO - Dopo il grande successo del primo appuntamento del 3 luglio scorso, la rassegna concertistica “Notturni contemporanei” torna ad Alghero lunedì 10 luglio. Dalle 21, in collaborazione con l’Associazione “Arte in Musica”, il suggestivo chiostro di San Francesco ospiterà come da tradizione per i “Notturni” una serata divisa in due parti, con l’esibizione degli studenti dei due Conservatori sardi impegnati in brani classici e composizioni contemporanee, queste ultime firmate dai loro colleghi.



Ad aprire il concerto del 10 luglio sarà la pianista Julia Pusceddu, allieva del “Canepa” di Sassari, che proporrà l’Intermezzo op. 118 n°2 di Johannes Brahms, la Fantasia in do maggiore D760 “Wanderer” di Franz Schubert e il brano “Notturno I” di Gabriele Carta. A seguire, Erica Fumarola (flauto), Giulia Marongiu (clarinetto), Francesca Podda (violino) e Riccardo Salaris (percussioni), tutti iscritti al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, eseguiranno il Duo per flauto e clarinetto op. 46° n°1 di Kaspar Johann Kummer, il Duo per flauto e clarinetto op. 19 n°1 di Georg Friedrik Fuchs e il Quartetto per fiati, archi e vibrafono composto dallo studente Diego Masala. L’ingresso all’evento è gratuito. Il concerto sarà replicato l’11 luglio a Cagliari e il 12 a Nuoro.



I “Notturni contemporanei”, giunti alla terza edizione, sono organizzati dai due Conservatori sardi in collaborazione con l’Associazione “Arte in Musica” di Alghero e la Scuola civica di Musica “Antonietta Chironi” di Nuoro. «La collaborazione tra i due Conservatori sardi rappresenta non solo la vivacità della cultura musicale accademica dell'intera Sardegna, ma anche il segno tangibile dell’unicità di una produzione artistica che trova la sua massima sintesi nell’Orchestra regionale delle due Istituzioni», ha commentato Ivano Iai, presidente del Conservatorio di Sassari e neoeletto presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori italiani.



Nella foto: Julia Pusceddu