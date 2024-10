Cor 13 luglio 2023 Tradizioni in mostra a Olmedo Sabato 15 luglio 2023 l´Amministrazione comunale di Olmedo propone la seconda edizione della manifestazione "S´Ulumedu in Tradizione". A partire dalle ore 18, nella piazza Giovanni XXIII, negli stand allestiti dalla Pro Loco si potrà visitare la Mostra del pane



OLMEDO - Sabato 15 luglio 2023 l'Amministrazione comunale di Olmedo propone la seconda edizione della manifestazione "S'Ulumedu in Tradizione". L'evento ideato e organizzato dall'Assessore alle Tradizioni Nando Sabiu, proporrà un variegato e interessante programma con l'esibizione di diversi interpreti della cultura millenaria della nostra isola, la presenza di Laura Spano e la conduzione del noto presentatore Giuliano Marongiu. A partire dalle ore 18, nella piazza Giovanni XXIII, negli stand allestiti dalla Pro Loco si potrà visitare la Mostra del pane e seguire la relazione del Prof. Farris e del sig. Porta, che racconteranno ai presenti dettagli e aneddoti sulla storia, la preparazione e le caratteristiche di un alimento che è parte integrante della storia della comunità olmedese.