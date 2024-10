S.A. 14 luglio 2023 Cattedrale Alghero: doppio concerto Questa sera dalle 21 la Cattedrale Santa Maria di Alghero e i suoi partecipanti saranno immersi ne “L’Ottocento Italiano” suonato dall’organista piemontese Daniele Ferretti. Prossimo concerto domenica 16 luglio



ALGHERO - Un luglio ricco di armonie d’organo e non solo. Il Festival del Mediterraneo ideato e portato egregiamente avanti da Arte in Musica prosegue con il suo fitto calendario di appuntamenti con ospiti internazionali e nazionali. La direzione del Maestro Ugo Spanu ha coinvolto per questo fine settimana due artisti d’eccezione: Daniele Ferretti di Asti e direttrice d’orchestra e organista statunitense Gail Archer. Questa sera dalle 21 la Cattedrale Santa Maria di Alghero e i suoi partecipanti saranno immersi ne “L’Ottocento Italiano” suonato dall’organista piemontese Daniele Ferretti.



Compositore e arrangiatore pluripremiato in concorsi e corsi internazionali dai maestri Luis Bacalov e Ennio Morricone, Ferretti è particolarmente attivo in ambito sacro, teatrale, discografico e cinematografico e collabora stabilmente con l'Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti per la direzione artistica e in veste di docente di Organo. Attualmente è anche organista nell’ensemble Armoniosa, gruppo strumentale dedito al repertorio barocco e insegna Teoria, ritmica e percezione musicale al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. Domenica 16 luglio dalle ore 21 sarà sempre la Cattedrale di Santa Maria di Alghero ad accogliere il “Gail Archer Recital” con l’organista statunitense Gail Archer che intratterrà gli ospiti con dei brani dedicati alla pace.



La serata di sabato sarà presentata da Carmela Mura Monfardino che guiderà all’ascolto delle opere i partecipanti alla manifestazione. Il prossimo fine settimana - venerdì 21 e sabato 22 luglio - il Festival del Mediterraneo si sposterà su Ozieri con la rassegna “Non solo classica”, per tornare su Alghero lunedì 24 luglio e sabato 29 luglio con gli appuntamenti “Notturni contemporanei” al Chiostro di San Francesco. La rassegna “Non solo classica” sarà ad Ozieri anche giovedì 27 e venerdì 28 luglio.



Nella foto: Gail Archer