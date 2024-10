S.A. 17 luglio 2023 Ball Don’t Lie, via al torneo di basket ad Alghero Tre giornate, dal 21 al 23 luglio, dedicate alla palla a spicchi, in cui gli assoluti protagonisti, saranno diversi giocatori e giocatrici provenienti dalle massime serie nazionali e regionali. Appuntamento presso il Parco Sant Giulià di Alghero



ALGHERO - Manca davvero poco alla sesta edizione del Torneo di Basket 3x3 "Ball Don't Lie", che si terrà nei giorni 21-22-23 luglio presso il Parco Sant Giulià di Alghero (Via Valverde n.52). Organizzato dalla A.S.D. Ball Don't Lie, il torneo ha saputo coinvolgere giocatori di livello nazionale e regionale, tra cui prospetti delle giovanili della Nazionale italiana, giocatori di serie B nazionale e C regionale, nonché talentuosi atleti di Alghero e del Nord-Sardegna. Ma quest'anno, una grande novità: la categoria femminile, che renderà il torneo ancora più spettacolare per il pubblico.



Eppure, sul campo non solo atleti, ma anche la collaborazione e la presenza dell’Associazione di volontariato E.T.S., “Il mio amico speciale”, portando un significato ancora più profondo all'evento. Questa collaborazione va oltre la raccolta di donazioni, mirando a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza della partecipazione sportiva dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Le fasi finali e la cerimonia di premiazione, di entrambe le categorie, si terranno il 23 luglio, dalle ore 17.