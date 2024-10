Cor 18 luglio 2023 Ad Alghero c´è anche la star Tony Hadley Il Sant Miquel Festival vedrà sul palco del Quarter di Alghero la straordinaria voce ex leader degli Spandau Ballet. Concerto in programma sabato 30 settembre alle ore 21. Biglietti in vendita su TicketOne a partire da oggi



ALGHERO - Ad Alghero l'estate non finisce più. A settembre, in occasione del Sant Miquel Festival, è in programma l'attesissimo concerto con una vera stella nella musica pop: Tony Hadley. L'ex-cantante degli Spandau Ballet, tra le band più famose degli anni '80, sarà il protagonista del festival dedicato al Santo Patrono della città. Il cartellone di eventi rilanciato negli ultimi anni grazie alla lungimirante intuizione della Fondazione Alghero e la collaborazione dell'Amministrazione comunale sarà arricchito da altri appuntamenti culturali, musicali e artistici che faranno da trait d'union fino al Cap d'Any 2024. «E' un format sempre più ricco e atteso, che si rivolge agli algheresi ma coinvolge i numerosi turisti che ancora a settembre affollano la Riviera del Corallo grazie alla piena attività dei collegamenti aerei internazionali - sottolinea il presidente Andrea Delogu - che conferma l'intreccio con la tradizione identitaria e quest'anno accoglie un grande artista della scena musicale mondiale».



Il performer che ha infiammato il pubblico di tutto il mondo si esibirà sul palco del Quarter nella giornata di sabato 30 settembre, alle ore 21. Tony Hadley è una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con Mad About You accompagnato dalla sua THE FABULOUS TH BAND. “È sempre bello tornare in Italia, ogni volta è un’emozione diversa e ho la possibilità di cantare in posti meravigliosi! Gli italiani sono sempre molto gentili con me, non vedo l’ora di incontrarli di nuovo e abbracciarli con la mia musica”, commenta Tony Hadley.



Il tour italiano che toccherà diverse città italiane e vede al suo interno anche la data di Alghero, sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da quattro decenni, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in “Goodbye Malinconia”, con Nina Zilli in “The fair tales of New York”), nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e l’ultimo singolo “Obvious”.



Come solista, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha convinto un grande gruppo di nuovi fan apparendo nel musical Chicago nel ruolo di Billy Flynn nei teatri del West End di New York. “Talking To The Moon”, il suo ultimo album da studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è stato album della settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della settimana. Nel 2021 è uscita “Obvious”, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2. Da anni, Tony Hadley presenta lo show della domenica mattina della BBC3 Counties Radio. Nel dicembre del 2019 ha ricevuto l'onorificenza Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.