S.A. 28 luglio 2023 Castelsardo fa festa a luglio e agosto Il calendario delle manifestazioni estive prevede serate di ballo, intrattenimento per i più piccoli, “Musica sulle Bocche” e fuochi d’artificio a Ferragosto



CASTELSARDO - Archiviato ormai il mese di Luglio, caratterizzato da eventi culturali ma anche di intrattenimento e divertimento, come il Festival Internazionale di Promozione del Libro e della Lettura Un'Isola In Rete, giunto ormai alla XIII Edizione, che racchiude una serie di appuntamenti di ampio spessore culturale ma anche di divertimento e musica, la IV^ edizione del Festival dell’Arpa “Harpas Festival” a Lu Bagnu, la manifestazione enogastronomica “Castelsardo DiVino” al centro storico e la due giorni del Carnevale Estivo “Rio de Frijaneiro” nel prossimo fine settimana, che aprono ora la strada ad un Agosto scoppiettante e ricco di eventi.



Il programma estivo proposto dall’Amministrazione Comunale, Pro Loco e associazioni private, prosegue per un Agosto all’insegna del divertimento ma anche dell’arte e della cultura. Proseguono a cadenza quindicinale, dopo il gradimento avuto lo scorso anno, le serate dedicate ai più piccoli nella pista ciclopedonale di Lu Bagnu, con musica dal vivo e momenti ludici. In Piazza la Pianedda, invece, ogni mercoledì, già dal 19 Luglio, si balla il liscio, latino-americano e balli di gruppo e tutti i venerdì, sabato e domenica, nella Piazza Nuova si possono ammirare ed acquistare le creazioni artigianali dell’associazione “Impronte Creative”.



Ad Agosto, si parte con la tradizione e la fede; Mercoledì 2, si terrà infatti la Festa della Madonna degli Angeli, tradizionalmente onorata da un comitato di muratori. Dopo le celebrazioni religiose, serata di ballo in Piazza la Pianedda con Gianluca Pittalis, mentre Domenica 6 i riti saranno tutti per Sant’Antonio da Padova, patrono dei pescatori a cui sarà dedicata una celebrazione religiosa sulla banchina del porto e, a seguire, la processione a mare con le barche di pescatori e diportisti che ospiteranno i fedeli. Lunedi 7 Agosto torna il tango in Piazza la Pianedda con la “Milonga Alma y Corazon”. Domenica 13 sarà invece dedicata alla tradizione con il concerto di Maria Giovanna Cherchi nella Piazza Nuova, organizzato dalla Pro Loco.



Il 15 Agosto, come tradizione vuole, si assisterà allo spettacolo dei fuochi alla mezzanotte dalle terrazze del Castello, preceduti da una serata dedicata agli appassionati degli anni ’90, con la regina della disco dance Carolina Márquez, cantante e disc jockey colombiana naturalizzata italiana. Esordisce in Italia nel 1997 con il suo primo singolo, S.E.X.O., che diventa subito una hit e le consente di diventare una delle figure più importanti della scena dance italiana. Negli anni Novanta ha scalato le classifiche italiane ed europee posizionandosi nei Top Ten. Il 18 al 20 Agosto, il via Il Festival Jazz Internazionale Musica sulle Bocche 2023, con una serie di appuntamenti ad orari ed in luoghi suggestivi come le 6 del mattino, ma non solo, nelle vie del Centro Storico, nelle terrazze del castello, nella scalinata di Via Trieste, nella spiaggia della Marina e nel molo del porto turistico.



Lunedi 21, in Piazza della Misericordia, l’Associazione Labirintus presenta una serata dedicata alla “Buona Novella di Fabrizio De Andrè”.

Ma l’estate non finisce, a Settembre prenderanno il via le manifestazioni del Genera Festival che avrà il suo clou il 21, 22 e 23, con l’ottava edizione del Premio Giornalistico Città di Castelsardo, che rappresenta un unicum nel panorama culturale e turistico della Sardegna. Gli eventi correlati coinvolgeranno grandi nomi del panorama giornalistico italiano e internazionale. Numerose ed interessanti anche le mostre ed esposizioni nella sala X del Castello dei Doria, a Giugno è stato possibile visitare “Antologica Tour” di Luciano Addis, a Luglio la mostra fotografica di Pino Settanni. Dal 31 Luglio saranno esposte le opere di Cristian Troiani e Silvana Pinna mentre dal 28 Agosto esporrà le sue creazioni Mauro Farris.