Musica & Natura: doppio concerto a Porto Torres

PORTO TORRES - La XVIII rassegna concertistica “Musica & Natura 2023” raddoppia nel weekend e cambia la location dei due concerti in programma a Porto Torres. Domani, venerdì 28 luglio alle 21.30, presso la basilica di San Gavino, arte e musica di fondono con l’esibizione del Trio Ars Musicandi, il gruppo composto da Marco Ligas al violino, Luca Persico alla viola e Oscar Piastrelloni al violoncello.



Le opere dei grandi compositori della musica classica, Mozart e Schubert, protagoniste del concerto che si svolge tra le mura antiche della basilica romanica, con musicisti capaci di offrire un interessante programma di alto livello in un ambiente suggestivo tra gli spazi storici della chiesa millenaria. L’opera intitolata“Trio KV 563”, è l’unico sopravvissuto alla penna di Mozart, mentre l’allegro “Trio D471” di Schubert sembra contrassegnato dall’esempio mozartiano.



Sabato 29 luglio alle 22, si apre al pubblico la splendida area verde de Le Tenute Li Lioni, un palcoscenico tra gli alberi di ulivo, per un concerto dei “Black Notes” con la cantante jazz Pina Muroni, Luca Sirigu al pianoforte, Gianni Gadau al basso e Alessandro Canu alla batteria. Quartetto guidato dalla vocalist di origine nuorese in tour con un trio di affiatati musicisti sassaresi. Con la sua inconfondibile voce profonda e intrisa di jazz, Pina Muroni interpreta i classici del jazz e brani di musica leggera, dai più famosi a gemme meno conosciute eseguiti con arrangiamenti originali. L’evento si inserisce nella manifestazione “Musica & Natura” organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.



Nella foto: Pina Muroni