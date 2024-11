S.A. 7 agosto 2023 Pennacchi al Festival dei Tacchi Verso la conclusione la XXIV edizione del Festival dei Tacchi, la rassegna di teatro contemporaneo che ogni anno si tiene dal 4 al 9 agosto tra i territori di Jerzu e Ulassai



JERZU - Si avvicina a piccoli passi la conclusione di questa XXIV edizione del Festival dei Tacchi, la rassegna di teatro contemporaneo che ogni anno si tiene dal 4 al 9 agosto tra i territori di Jerzu e Ulassai. Per la penultima giornata, gli organizzatori del Cada Die Teatro, hanno riservato al pubblico l'incontro con due eccezionali affabulatori del nostro tempo. Domani, martedì 8 agosto, torna sul palco del Festival Roberto Mercadini. Per questa occasione, alle 19.15 alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, l'istrionico scrittore, autore e youtuber, noto ai più per la sua partecipazione al programma Rai “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari e Luca Bottura, presenterà “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”, un lavoro promosso da Banca Popolare Etica. Alle 21.30, il graditissimo ritorno di un amico del Festival. Sempre alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, Andrea Pennacchi, accompagnato dall'inseparabile cantante, chitarrista e compositore Giorgio Gobbo, presenta, in forma di spettacolo, il suo ultimo libro “Shakespeare and me - Come il Bardo mi ha cambiato la vita (People editore) perché, come dice l'autore “Dio è morto, Marx pure…ma Shakespeare sta benissimo”.



Nella foto: Andrea Pennacchi