La voce di Knowles al BlueSunset

ALGHERO - Ancora uno straordinario tramonto sul mare all’orizzonte della baia di Porto Ferro, tramonto da vivere al ritmo dei grandi eventi in calendario nella settima edizione del festival Bluesunset, organizzato a cura dello staff del Baretto. Mercoledì 9 agosto al calar del sole sarà la straordinaria, potente, armoniosa, sinuosa e travolgente Lakeetra Knowles - accompagnata per l’occasione dalla “resident” BlueSunset Band - a coinvolgere la platea in uno spettacolo colorato del calore di una delle voci più avvolgenti del panorama blues nazionale ed internazionale. Una voce capace di cantare e incantare quella di Lakeetra, illuminata dalla luce del tramonto con il mare e la natura a fare da sfondo ad una performance che già si annuncia indimenticabile.



Il BlueSunset si conferma viaggio improntato alla scoperta della musica e del blues (nello specifico), proposta in musica che assume contorni e forme differenti a voler richiamare le varie anime del genere che caratterizzano i protagonisti e le protagoniste dell’edizione 2023 del festival, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello come appunto Lakeetra Knowles, ormai una habitué sul palcoscenico del Baretto. Lakeetra Knowles è originaria dell’Arkansas. A soli 11 anni comincia a calcare il palcoscenico collezionando poi importanti esperienze in veste d’attrice attrice nel teatro di Broadway, in televisione, in radio e come cantante Gospel e Soul nei musical.



Insieme a lei sul palco la BlueSunset Band (Sezzi, Leoni e Ogana). Il BlueSunset nasce nel 2017 grazie alla preziosa collaborazione del Baretto con il bluesman sardo Francesco Piu. La nascita della BlueSunset Band avviene in seno al festival e quest’anno sono sette anni che i ragazzi Fano musica a Porto Ferro. Una band “indigena”, che accompagna i migliori musicisti del circuito - in particolare le voci femminili - nel loro esibirsi fronte baia. Straordinari musicisti sardi che affrontano la musica e le mille sfumature stilistiche degli ospiti con esperienza e perizia: uno spazio sonoro all’interno del quale gli “ospiti big” (Bruce James, Bella Black, Linda Valori, Andy J Forrest, Lakeetra Knowles, Nick Beccattini, Paolo Bonfanti, Jaime Dolce, Roberto Luti e altri ancora) si muovono con disinvoltura ed entusiasmo. Il BlueSunset festival dà appuntamento al prossimo 16 agosto 2023 con Bluesunset band & Claire MgGee; il 23 agosto 2023 spazio a Sacromud; il 31 agosto 2023 si continua con il “nostro” Francesco Piu trio e il 09 settembre 2023 chiusura in bellezza con Bad Blues Quartet. Il Festival Vibes & Waves chiude invece venerdì 25 agosto 2023 con Gentilesky & Clvbs