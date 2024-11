S.A. 7 agosto 2023 La Dame Blanche al Quarter Nuovo appuntamento del festival Abbabula nell’unica data italiana del suo tour mondiale in programma domani, martedì 8 agosto 2023



ALGHERO - Da Cuba alla Sardegna: La Dame Blanche è pronta a lasciare il segno e a conquistare il pubblico dell’edizione 2023 del festival Abbabula nell’unica data italiana del suo tour mondiale in programma domani (martedì 08 agosto 2023), ad Alghero (Lo Quarter) alle ore 21. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Roble Factory. Opening affidata a Bujumannu (presentazione nuovo disco) e a Neia Dendè. Un'artista straordinaria, La Dame Blanche, capace di miscelare insieme hip-hop e cumbia, reggae e sonorità della musica latina. Il suo suono è pura energia, travolgente, coinvolgente e potente. Impossibile restare fermi, impossibile non farsi trasportare nel colorato mondo della sua musica, nella Cuba più vera e profonda che vive di emozione e si muove al ritmo della passione. Figlia d'arte – lo storico componente dei Buena Vista Social Club Jesus "Aguaje" è suo padre – La Dame Blanche si esibirà per la prima volta sul palco di Lo Quarter di Alghero: una serata unica ad alto tasso di divertimento, intensa e diversa.