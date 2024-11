Cor 11 agosto 2023 Alguer Summer Festival: 12 agosto Teenage Dream Il team del Teenage Dream, infatti, porterà con sé sul palco dell’Alguer, Brenda Asnicar direttamente dall’Argentina. Appuntamento sabato 12 agosto



ALGHERO - Il 12 agosto arriva nella Capitale della Riviera del Corallo il Teenage Dream Party ospite dell'Alguer Summer Festival. La festa itinerante che unisce nel segno degli anni 2000 e in particolar modo delle hit di Disney Channel sbarca in Sardegna, dopo aver collezionato tantissimi sold out nei maggiori live club e festival del Paese. Ad Alghero, sarà presente un ospite molto speciale: il team del Teenage Dream, infatti, porterà con sé sul palco dell’Alguer Summer Festival, Brenda Asnicar direttamente dall’Argentina. Sarà una serata speciale, per vivere insieme, sotto il cielo di Alghero, il Teenage Dream.