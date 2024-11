S.A. 11 agosto 2023 Ferragosto turritano: tutti gli eventi La tredicesima edizione di Re per una notte, spettacolo organizzato dai BBrothers Alberto e Domenico Bazzoni, in programma venerdì 11 agosto alle 21 sotto la Torre Aragonese, e Maschara, grande sfilata di maschere tradizionali del carnevale sardo in programma sabato 12 agosto



PORTO TORRES - Una gara tra imitatori di cantanti celebri e una sfilata di maschere tradizionali della Sardegna per il fine settimana che precede il Ferragosto. Questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Porto Torres sono stati presentati due appuntamenti molto attesi dell'estate turritana: la tredicesima edizione di Re per una notte, spettacolo organizzato dai BBrothers Alberto e Domenico Bazzoni, in programma venerdì 11 agosto alle 21 sotto la Torre Aragonese, e Maschara, grande sfilata di maschere tradizionali del carnevale sardo in programma sabato 12 agosto alle 20 con partenza da via Mare e organizzata dalla Pro Loco di Porto Torres. L'incontro con i giornalisti è stato condotto dal sindaco Massimo Mulas e dall'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.



La nuova edizione di Re per una notte è stata definita "a chilometro zero", perché tutta l'organizzazione e la produzione sono turritane, così come gli artisti e gli imitatori che si metteranno in gioco sul palco. L'appuntamento è organizzato dai BBrothers, in collaborazione con le Botteghe turritane e il Comune di Porto Torres, supportati nella parte logistica da Salvatore Fresu. La serata sarà presentata da Pierluigi Fiori, e sono previste le incursioni comiche degli Amici immaginari. La giuria che valuterà i partecipanti sarà presieduta dal tenore turritano Luca Sannai. "Questa edizione dello spettacolo conferma come Porto Torres sia un luogo ricco di talenti - ha dichiarato l'assessora Cocco - e dove si riesce a fare gioco di squadra. Ringrazio Alberto e Domenico Bazzoni per la passione e la professionalità con cui ogni anno ripropongono un appuntamento che richiama pubblico da tutto il territorio". Nel corso dell'incontro con i giornalisti è stato annunciato che nei prossimi giorni i BBrothers e l'Amministrazione comunale consegneranno una targa celebrativa al tenore Francesco Demuro come riconoscimento della città per i successi raggiunti a livello internazionale.



A seguire è stata presentata Maschara, sfilata di maschere tradizionali organizzata dalla Pro Loco il 12 agosto, e che prenderà il via alle 20 all'incrocio tra via Mare e via Benedetto Croce e proseguirà fino all'incrocio tra via Sassari e via Adelasia. L'appuntamento è organizzato dalla Pro Loco turritana presieduta da Annamaria Zara. Al corteo parteciperanno le maschere tradizionali dei gruppi Sos Merdules Bezzos de Otzana, i Mamuthones Isshadores Atzeni di Mamoiada, Sas Mascheras Limpias della Pro Loco di Fonni, i Tumbarinos de Gavoi, i Gigantes di Sennori, insieme alle due formazioni folk turritane Intragnas ed Etnos. "Il dato significativo di questo appuntamento - ha detto il sindaco Mulas - non è rappresentato solo dalla qualità di una sfilata che ha una grande attrattività turistica, ma dalla rinnovata operatività della Pro Loco. Questo nuovo corso dell'associazione così ricco di entusiasmo e progetti può rappresentare un punto di svolta nella promozione turistica e culturale del territorio". Gli organizzatori hanno spiegato come Maschara voglia diventare un appuntamento fisso dell'estate turritana, coinvolgendo di anno in anno un maggior numero di gruppi e maschere.