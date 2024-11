S.A. 18 agosto 2023 A Castelsardo omaggio a Fabrizio De Andrè L’appuntamento è fissato per le ore 21 di lunedì 21 agosto, in piazza della Misericordia a Castelsardo. Sotto la rocca dei Doria, con sullo sfondo il mare del Golfo dell’Asinara, l’antico sagrato della chiesa medievale di Santa Maria delle Grazie sarà palcoscenico sul quale la magia prenderà forma



PORTO TORRES - Uno straordinario omaggio alla straordinaria arte di uno straordinario artista originario di Genova ma isolano d’adozione: l’artista in questione è Faber, Fabrizio De Andrè. L’omaggio è una suggestiva interpretazione della sua “La Buona Novella”, curata con amore e attenzione dall’Ensemble Laborintus per una produzione che fa capo all’omonimo Circolo Musicale.



“La Buona Novella di Fabrizio De Andrè”, in scena lo scorso 27 maggio, in occasione della manifestazione “Monumenti Aperti” negli affascinanti spazi del borgo di Monteleone Roccadoria, ha riscosso gli applausi del pubblico e il plauso di critica e addetti ai lavori. Ora tutto è pronto a ripetersi, ancora una volta, per regalare alla platea un’altra grande serata di musica ed emozione da trascorrere sulle note d’una grande storia narrata in principio da De Andrè e interpretata dall’Ensemble Laborintus.



L’appuntamento è fissato per le ore 21 di lunedì 21 agosto, in piazza della Misericordia a Castelsardo. Sotto la rocca dei Doria, con sullo sfondo il mare del Golfo dell’Asinara, l’antico sagrato della chiesa medievale di Santa Maria delle Grazie sarà palcoscenico sul quale la magia prenderà forma. L’Ensemble Laborintus, “guidato” dalla voce solista del cantautore, compositore e chitarrista sassarese Carlo Doneddu e “accompagnato” dalla voce narrante di Maria Antonietta Azzu, sarà affiancato dal gruppo vocale Joyful Soul ODV Sassari diretto dal maestro Daniele Manca. Una miscela d’arti e d’artisti coinvolgente, densa, impattante pronta a raccontare in musica e versi “La Buona Novella di Fabrizio De Andrè”. A dar vita, forma e sostanza all’opera di Fabrizio De Andrè vestendola d’espressione e senso artistico - fra Ensemble Laborintus e Gruppo Vocale Joyful Soul - Alessio Ferreri (tastiere), Andrea Lubino (batteria e percussioni), Stefano Alivesi (chitarre), Lorenzo Sabatini (basso), Graziano Solinas (fisarmonica), Angelo Vargiu (clarinetto), Carlo Doneddu (voce e chitarra acustica), Maria Antonietta Azzu (voce recitante), Gabriele Verdinelli (arrangiamenti) e il maestro Daniele Manca.