Cor 19 agosto 2023 Memorie future in scena a Mogoro Proseguono a Mogoro gli appuntamenti dell’edizione estiva del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023, tra le manifestazioni musicali di spicco in Sardegna con la direzione artistica della clarinettista Zoe Pia, in corso di svolgimento fino a martedì 22 agosto, con un appuntamento extra mercoledì 23 a Pabillonis



MOGORO - Ancora il nuraghe Cuccurada farà da scenario alla quarta giornata del festival: domani (domenica 20 agosto) alle 19.30 il contrabbassista e compositore Paolo Damiani presenterà il suo album “Memorie future”, la cui musicalità sarà accompagnata dalla danza e dai movimenti tipici di una rappresentanza delle maschere tradizionali del paese di Ilbono, le Janas e Amaymonaus. Compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, didatta, Paolo Damiani esegue principalmente jazz d’avanguardia, in costante esplorazione verso nuovi linguaggi musicali. L’artista romano è un musicista di grande progettualità, che ha sviluppato un linguaggio jazzistico originale ed europeo, distinguendosi per la capacità di far vivere l’estetica del jazz in contesti differenti da quelli tradizionali. Parteciperà al concerto l’attrice e performer argentina Mariana Millapan, con il testo di Stefano Benni “Tema d’Amore-Lisa” per un omaggio del Maestro a Michela Murgia.



Classe 1952, Paolo Damiani è un musicista e compositore di straordinaria levatura. È architetto, ma si è laureato anche in composizione jazz e contrabbasso. La dedizione per la musica gli ha portato una serie di riconoscimenti, non ultimo il titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2008. Nella sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Pat Metheny, Kenny Wheeler, Billy Higgins, Charlie Mariano, Cecil Taylor, Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, Paolo Fresu, Giancarlo Schiaffini e Pino Minafra.



Anche domenica 20 agosto, prima del concerto si terrà una degustazione dei vini della Cantina Ariu. Il secondo appuntamento di Jatzilleri alle 22.30 ospiterà il P.N.L. Swing Trio presso Il Tunnel di Mogoro. La formazione proporrà brani del repertorio swing anni ‘30 anche italiano, world music, blues e latino puntando sulla dimensione del divertimento e del piacere che la musica infonde a chi la suona e al pubblico che ascolta. Sul palco ci saranno Piera Marsilio (voce, sax, ukulele), Nick D’Orazio (voce, chitarra, ukulele) e Luca Grani (chitarra, basso). Il penultimo giorno del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023 (lunedì 21 agosto) si aprirà alle 19.30 presso il nuraghe Cuccurada con il progetto Le Scat Noir di Natalia Abbascià (voce e violino), Ginevra Benedetti (voce) e Sara Tinti (voce e pianoforte). Alle 22.30 il terzo appuntamento di Jatzilleri si terrà presso il Baradeo, negli spazi della Fiera dell’Artigianato di Mogoro: in scena il duo composto da Danilo Lico e Irene Serra.