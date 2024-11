G.P. 19 agosto 2023 Sabbia di Is arutas, asta online



I granelli di quarzo della spiaggia di Is Arutas in vendita su Ebay: la segnalazione arriva dal gruppo sardo di FB "Sardegna Rubata e Depredata". Un tedesco ha avviato un´asta di sabbia fine saccheggiata dalla costa sarda. Il Sindaco di Cabras chiede il supporto dei carabinieri e della procura • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat