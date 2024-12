S.A. 28 agosto 2023 Tramonto a Porto Ferro con Francesco Piu Artista straordinario e caro amico del Baretto accompagnerà il calar del sole sulla baia di Porto Ferro. Il 1 settembre invece si comincia con “Un venerdì da cantautori”



ALGHERO - A 361 giorni esatti dalla sua ultima apparizione al BlueSunset, al calar del sole di giovedì 31 agosto Francesco Piu - straordinario artista di caratura internazionale e caro amico del Baretto - tornerà a calcare il palco di Porto Ferro nel penultimo appuntamento in musica dell’edizione 2023 del festival, uno dei momenti clou dell’intera stagione affidato all’estro di uno dei più apprezzati interpreti del Blues made in Sardegna. Sul palco insieme al bluesman originario di Osilo Gavino Riva al basso e Mauro Cau alla batteria.



Ancora uno straordinario tramonto all’orizzonte della baia di Porto Ferro, spettacolo incorniciato fra il mare, le rocce, il verde e la natura incontaminata.. elementi capaci di rendere una grande performance indimenticabile. Il Bluesunset si conferma così viaggio improntato alla scoperta della musica e del blues (nello specifico), proposta in musica che assume contorni e forme differenti a voler richiamare le varie anime del genere che caratterizzano i protagonisti e le protagoniste del festival. Festival che si concluderà invece il prossimo 09 settembre 2023, chiusura in bellezza affidata Bad Blues Quartet.



Tutto pronto anche per l’esordio assoluto del quarto (quarto!) festival disegnato, lavorato e programmato per dare ulteriore colore e voce alle serate fronte mare a Porto Ferro. Si tratta di “Un Venerdì da Cantautori” (tutti i venerdì di settembre) che ha scelto di inserire in cartellone artisti e band provenienti da ogni parte dell’Isola e dalla variegata vena artistica, proposte diverse e nuove che sapranno conquistare il pubblico della baia. Nello specifico: 01 settembre 2023 - BlackBoards; 08 settembre 2023 - Bandito; 15 settembre 2023 - Vincitori del Claudia Aru contest; 22 settembre 2023 - Vanessa Bissiri; 29 settembre 2023 - Raffaele Puglia.



Nella foto: Francesco Piu