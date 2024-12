S.A. 30 agosto 2023 Continuità e fusione: nodi a settembre L´incontro tra la Regione e la commissaria europea ai Trasporti segue le polemiche per l´insufficienza dei voli nei collegamenti in continuità da e per la Sardegna. L´8 settembre è fissata la decisione del Tribunale civile di Cagliari sulla fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero



ALGHERO - La continuità territoriale aerea della Sardegna, i suoi sviluppi e le sue problematiche, con particolare riferimento alle criticità in ordine al dimensionamento del traffico residenti e dunque al numero dei voli programmati nei collegamenti tra gli scali sardi di Cagliari, Olbia e Alghero con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate, saranno al centro dell’incontro che si terrà il 6 settembre a Bruxelles, ed i cui dettagli sono in via di definizione, tra la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, ed il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas con l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. Il vertice segue le polemiche per l'insufficienza dei voli nei collegamenti in continuità da e per la Sardegna. vertice e udienza. Intanto si deciderà tra qualche giorno sulla fusione degli aeroporti di Alghero e Olbia: è stata fissata per l’8 settembre l'udienza al Tribunale civile di Cagliari: La Regione chiede la sospensiva sulla costituzione della Nsa, la società che appunto unisce i due scali e costituita il 29 maggio scorso.



Prima pubblicazione alle 8.30