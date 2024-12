S.A. 4 settembre 2023 A settembre i vincitori del Premio Castelsardo L´evento sarà presentato in conferenza stampa tra pochi giorni, dove verranno svelati i nomi del Premio Giornalistico della Sardegna-Città di Castelsardo, evento di punta del Genera Festival



CASTELSARDO - Riflettori puntati su uno degli appuntamenti del giornalismo in Sardegna, che sarà presentato in conferenza stampa tra pochi giorni, dove verranno svelati i nomi del Premio Giornalistico della Sardegna-Città di Castelsardo, evento di punta del Genera Festival. Il Genera Festival affonda le sue radici nelle storiche edizioni del premio negli anni Ottanta, ma si rinnova tutti gli anni con nuovi premi come quelli per il turistico, la scienza, i fumetti e la fotografia. Il “Genera Festival” è un festival di giornalismo per ragazzi che trasmette messaggi importanti in un linguaggio semplice e diretto e che racconta con gli occhi dei più giovani la vita, la quotidianità, la bellezza del mondo con un filtro naturale: la spontaneità. Gli studenti coinvolti sono protagonisti con il “Genera Press”, un laboratorio di giornalismo con elaborati e reportage realizzati durante l’anno con le scuole del territorio che in questa occasione potranno arricchire la loro formazione condividendo momenti e spazi insieme ai giornalisti più affermati. Queste le date in programma: 21, 22, 23 Settembre.